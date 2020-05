Comportamenti 'poco civili' nel 'mirino': "Aiutaci a tenere pulita la tua città"

"Aiutaci a tenere pulita la tua città", è lo slogan della campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini perché facciano anch'essi la loro parte per conservare il decoro dei marciapiedi, delle strade, delle piazze e dei giardini di Vasto, puliti dal personale addetto, ma che dopo poco tempo si ripresentano lordi a causa di comportamenti poco civili.

Mozziconi gettati per terra, bicchieri di plastica e bottigliette che anche i nostri clienti lasciano sul lungomare invece di posizionarli nei, seppur ancora pochi, cestini,

escrementi dei cani lasciati ovunque, sui marciapiedi e nei giardini; cartacce e sporcizia varia lasciata cadere in sfregio alla città, rifiuti ingombranti e pericolosi, spesso abbandonati nei pressi dei cassonetti, o in zone isolate in centro come fuori città (pur essendo gratuito il ritiro presso il domicilio).

La campagna educativa conseguente è stata organizzata partendo da queste cattive abitudini comportamentali.

L'iniziativa, che si protrarrà per l'intera estate, prevede l'affissione di manifesti, locandine, di apposite cartoline distribuite nei locali aderenti al Consorzio Vivere Vasto Marina, oltre ad inserti comunicativi sui mass media locali e a incontri pubblici.