Carenza di medici e infermieri, grido d'allarme per i dializzati a Vasto

Grido d'allarme dell'Aned (Associazione Nazionale Emodializzati) Abruzzo-Molise per denunciare alla pubblica opinione la sitiazione di difficoltà che vive il reparto di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto.

Protesta per focalizzare l'attenzione sulla carenza di personale dell'unità che compromette l'assistenza a quanti hanno necessità dei servizi resi in loco.

Tra medici ed infermieri mancanze che acuiscono i disagi degli assistiti per i quali si prospettano anche trasferimenti in altri ospedali dell'area Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

Nel piazzale del 'San Pio' si sono ritrovati diversi pazienti, rappresentanti dell'Aned ed il sindaco Francesco Menna.

L'appello è alla Asl e alla Regione affinché si possano ricreare le giuste condizioni, in ordine di disponibilità di personale, per assicurare la migkliore assistenza ai pazienti in cura.