Aree pedonali e disposizioni per l'occupazione di suolo pubblico: gli interventi a Vasto

La Giunta Comunale di Vasto con delibera numero 99 del 24 maggio ha approvato l’atto di indirizzo per il rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid–19.

La situazione creatasi ha avuto e continua ad avere ripercussioni a livello organizzativo ed economico a carico delle imprese per garantire le misure di contenimento del Covid, basate principalmente sul distanziamento sociale e sulla capacità di ogni attività produttiva di organizzarsi per il rispetto di tali disposizioni. Sono state analizzate dall’Amministrazione comunale le varie possibilità di ampliamento e di semplificazione burocratica per le richieste di occupazione di suolo pubblico.

“Un grande lavoro di concertazione con verifica sul campo - ha dichiarato l’assessore con delega al Commercio e Polizia Locale, Luigi Marcello - per addivenire ad una soluzione che potesse soddisfare le esigenze del settore in un momento di grande difficoltà. La costruttiva collaborazione delle associazioni di categoria, degli esercenti dei Consorzi “Vivere Vasto Marina” e “Vasto in Centro” ci ha permesso di realizzare un piano di interventi che siamo certi porterà benefici in questo periodo di ripartenza delle attività.

L’obiettivo è implementare le zone APU (Area Pedonale Urbana) del centro storico e offrire una migliore organizzazione delle aree di Vasto Marina.

Operazioni condivise che saranno attuate a breve.

Gli interventi principali sul centro storico di Vasto interessano le seguenti strade che diventeranno aree pedonali urbane (APU) dalle ore 20:00 alle 02:00:

Via Buonconsiglio e traverse;

Via Laccetti;

Via Canaccio;

Via Marchesani;

Largo Siena - Vico storto del passero fino alla intersezione di Via Ancona con Corso Garibaldi

Via Santa Maria Maggiore

una piccola area di Piazzale Histonium.

Più sostanziali gli interventi su Vasto Marina con modifiche su Viale Dalmazia e creazione di un’isola pedonale dalle ore 20:00 alle ore 02:00 da Via Itaca a Via Sauro ed in parte su Piazza Capitano Olivieri. Scelte necessarie per recuperare spazi da concedere ai locali situati nelle vicinanze.

Le azioni messe in campo - ha concluso l’assessore Marcello - riteniamo rappresentino il meglio delle possibilità per affrontare un momento molto difficile per tutti. Chiediamo la massima collaborazione, da parte nostra continueremo ad operare in sinergia, certi di aver messo a disposizione degli esercenti una soluzione soddisfacente. Il personale dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Vasto è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle procedure per la richiesta di occupazione del suolo pubblico. Un modulo è stato già predisposto per le necessità degli interessati”.