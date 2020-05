Lo yoga e le sue mille forme ti danno la possibilità di entrare in contatto con la parte migliore di te!!

Tutte le mie passioni, come in un incrocio, arrivano ad un punto ben preciso della mia vita e convergono tutte nella stessa direzione, lo yoga.Lo yoga mi ha cambiato la vita,il ROCKET me l ha stravolta nel migliore dei modi!

Vi aspetto per praticare insieme a me il 30 Maggio alle 17,30 su Zoom. Per info: Yoga Festival Abruzzo Online

Da praticante veterana, nel 2018 trasformo la mia vita cercando negli insegnamenti di grandi maestri e raggiungo il titolo di Yoga Fit Evolution e Balyayoga ( yoga bambini) 100 RYT, riconosciuti C.S.E.N. e Yoga Alliance. Nel 2019 creo YOG-UP creativo, lo yoga per bambini basato oltre che sugli elementi base degli insegnamenti Balyayoga, anche sulle basi del mondo teatrale e della psicomotricità nell’infanzia. Sempre nel 2019 grazie a David Kyle, maestro internazionale, ottengo le 50 RYT del Vinyasa Rocket Yoga.

Sto concludendo la formazione Mindfulness For Kids certificata Yoga Alliance e in attesa questa estate della formazione 200 RYT Anukalana Yoga.

Insegnante presso Nuovo Centro Benessere a Vasto.