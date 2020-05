'Panchina arcobaleno' danneggiata, Cianci e Testa: "Cittadini solidali"

“Dispiace che solo a pochi giorni dalla realizzazione della 'panchina arcobaleno', nella Villa Comunale, la stessa sia stata danneggiata a causa di un atto vandalico. Non sarà certo questo episodio, che ci auguriamo resti estemporaneo ad interrompere l’iniziativa lodevole promossa dalla Consulta Giovanile e dal Comune di Vasto per la difesa dei diritti e contro l’omofobia".

Lo dichiarano l'assessore alle Politiche giovanili, Paola Cianci, ed il presidente della Consulta Giovanile di Vasto, Mario Enrico Testa.

"Già in passato - aggiungono - abbiamo affrontato in collaborazione con il Progetto Giovani l’argomento del vandalismo promuovendo delle attività di sensibilizzazione. Questo episodio è sicuramente uno stimolo in più ad insistere sul tema delle discriminazioni di genere e di orientamento sessuale e lo faremo con il supporto delle tante risposte positive ricevute in questi giorni e dalla solidarietà dimostrata in queste ore da molti cittadini, alcuni dei quali hanno addirittura proposto di partecipare alla riparazione del danno.

Il Comune di Vasto provvederà a sistemare la 'panchina arcobaleno' e da questa brutta esperienza otteniamo una grande vittoria: i fatti continuano a dimostrare che la nostra è da sempre una città per i diritti e per la solidarietà”.