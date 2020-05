'Città in Movimento', in distribuzione il numero di maggio

È sulla politica nazionale l’apertura del numero di maggio di “Città in Movimento”, il mensile cartaceo stampato in duemila copie e distribuito oggi in città. “Il gesto d’amore di Pd e 5S: restare attaccati alle poltrone” è infatti il titolo in rilievo in prima pagina. “Ci sono milioni di Italiani - si legge in un passaggio - che stanno ancora aspettando gli aiuti promessi, un sostegno indispensabile per far fronte all’attuale emergenza sanitaria e sociale. Ma che importa? L’essenziale è presentarsi alle conferenze stampa all’ora di cena per annunciare ciò che mai si concretizzerà”.

Sempre in prima pagina, l’articolo con foto è dedicato ai resti archeologici di Piazza Rossetti, quelli visibili nella teca di vetro, o meglio invisibili a causa dell’abbandono.

L’Editoriale, invece, a firma del Direttore della testata, Marco di Michele Marisi, si intitola “Adesso ti voglio, caro Menna” ed è sostanzialmente un invito al Sindaco di Vasto ad adoperarsi per favorire la ripartenza dell’economia cittadina. “Ma ora viene la misura del valore, caro Sindaco. Ora si dimostra se si è capaci di amministrare oppure no. Ora che è tutta una salita, economicamente parlando, si dimostra da una parte se si hanno davvero a cuore le sorti dei cittadini, e quindi anche di dipendenti, imprese, partite iva; dall’altra se si è in grado di avere idee, coraggio e capacità per mettere in campo un vero e proprio ‘Piano Vasto’ per far ripartire il motore dell’economia cittadina già sofferente prima del Covid-19. Il tempo dei buoni pasto - si legge nell’editoriale - sta quasi alle spalle, ora occorre dare una risposta seria e duratura a chi un lavoro non ce l’ha ora e non ce l’aveva prima del Coronavirus; a chi ce l’aveva e l’ha perso; a chi prima, la propria impresa, bene o male la tirava avanti e ora crisi, tasse e balzelli rischiano di sgonfiargli le gomme, se non addirittura di bucargliele irrimediabilmente”.

In seconda pagina, invece, due focus sull’emergenza Coronavirus, nei quali, nell’esaltare il valore del Popolo italiano, che ha dimostrato di essere straordinariamente forte, si evidenzia come da parte del Governo non vi sia stato e non vi sia ancora un impegno economico serio per sostenere cittadini e imprese. Sempre in seconda pagina, un articolo sull’economia turistica cittadina. Infine, la rubrica con notizie flash dalla Regione e la m@ilbox con una lettera al Direttore della testata.

Città in Movimento - Vasto