Nuovi tamponi nella palazzina di via De Gasperi, sette le positività riscontrate

Sono 7 le positività riscontrate al test del Covid-19 sui 44 tamponi eseguiti ieri mattina nella palazzina di via Alcide De Gasperi al Quartiere San Paolo a Vasto.

La comunicazione è del sindaco Francesco Menna.

"Nella mattinata di ieri - dice Menna - ho chiesto al Dipartimento di Prevenzione della Asl, guidato dal dottor Giuseppe Torzi, di tamponare tutti i residenti della palazzina interessata dal nuovo focolaio e tutti i contatti avuti dai soggetti risultati positivi. Sui 44 tamponi effettuati sono 7 i soggetti risultati positivi.

È molto importante sottolineare - aggiunge - che le misure messe in campo fin dalla mattinata di ieri hanno permesso di porre sotto stretta sorveglianza l’area grazie al rafforzamento della vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine, come concordato, in sede C.O.C., con il presidente della Regione e la Asl.

L’attenzione resta alta.

Rinnovo l’appello all'intera cittadinanza a mantenere comportamenti rispettosi di tutti. Non dividiamoci in fazioni - conclude il sindaco -: giochiamo tutti la stessa partita. Solo così potremo raggiungere l’obiettivo di uscire da questa fase delicata il prima possibile”.

Con questi ultimi 7 casi sono in totale 26 le positività registrate negli ultimi 3 giorni in città, tutte concentrate nella palazzina di via De Gasperi. Rispetto a ieri da annotare la guarigione di uno dei positivi precedenti.