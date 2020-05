Incremento di contagi, convocato il Consiglio per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica

Il Prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, ha convocato per lunedì 18 maggio, alle ore 10.30, in modalità video-conferenza, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di esaminare la situazione relativa all'incremento dei contagi da Covid-19 che ha interessato Vasto.

Alla riunione sono stati invitati a partecipare, oltre ai componenti di diritto dei rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio, il sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento, Gianluca Castaldi, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il Direttore Generale della Asl-02 Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael e il sindaco di Vasto, Francesco Menna.