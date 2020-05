Ultimi contagi, Castaldi contatta il Prefetto Barbato

"Non appena ho appreso la notizia dei 14 nuovi contagi a Vasto ho contattato il Prefetto Giacomo Barbato, per discutere su possibili azioni immediate ed efficaci. Il Prefetto si è già attivato, tempestivamente, inviando mezzi delle Forze dell'Ordine.

Il sindaco Menna può subito intervenire di sua iniziativa, in modo chirurgico, disponendo la Polizia Locale a controllo della palazzina nella quale sono stati rilevati i contagi, nonché utilizzando la Protezione Civile per fornire i condomini dei servizi di prima necessità, come spesa e farmaci a domicilio".

E' quanto scrive, in una nota, il senatore vastese Gianluca Castaldi, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento del Governo Conte.



"La dichiarazione di una zona rossa - aggiunge - va valutata con attenzione, specialmente in un momento in cui tutto il Paese si sta preparando a riaprire e ripartire. Sarà l'assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo a decidere. E' fondamentale, oggi, monitorare tutti i contatti sociali recenti dei contagiati e disporre eventuali quarantene.

Comprendo - conclude Castaldi - la rabbia di molti vastesi per il modo in cui i contagi sono arrivati nella nostra città, ci sarà tempo e luogo per discutere delle colpe, adesso è il momento di essere tutti responsabili e prudenti. Al sindaco Menna, come sempre, garantisco massima disponibilità e collaborazione".