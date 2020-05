Garantire 'h24' la sorveglianza dei soggetti positivi e in quarantena

Garantire la sorveglianza dei soggetti positivi ed in quarantena.

Chiedono questo, in una nota, i consiglieri comunali di opposizione di Fratelli d'Italia a Vasto Vincenzo Suriani e Francesco Prospero.

"Menna ci ha stancato col suo vittimismo e il suo continuo scaricabarile nei confronti della Regione. Il sindaco sa benissimo chi sono le persone positive, quelle che devono rispettare la quarantena e dove abitano. Sa benissimo, inoltre, che, durante la fase 1, si è proceduto a controllare e sanzionare chi è andato a farsi una 'corsetta' in spiaggia e non chi, senza valido motivo, è uscito fuori dalla nostra città!

Il sindaco si muova quindi e predisponga, con l’aiuto della Protezione Civile, della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, un servizio di sorveglianza attiva h24 per garantire la legalità e il rispetto delle regole da parte di chi ha dimostrato e continua a dimostrare di non volerle rispettare".

Sui nuovi controlli sanitari, infine: "Qualora, all’esito dei tamponi effettuati prontamente dalla nostra Asl questa mattina, si dovessero verificare situazioni critiche chi di dovere valuterà se delimitare una zona rossa nella nostra città. Per il momento Menna, invece di invocare sempre la Regione, si adoperi per quelle che sono le sue competenze e garantisca la sorveglianza di positivi e soggetti in quarantena. Chiediamo parallelamente la convocazione della conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale per valutare, all’esito dei tamponi e del COC di questo pomeriggio, con riscontri oggettivi la reale situazione e decidere il da farsi".