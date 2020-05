Gufo reale ferito sulla strada, recupero dei finanzieri

Uno splendido esemplare di Gufo reale è stato recuperato questo pomeriggio sulla Statale 16, tra i comuni di Torino di Sangro e Fossacesia, dai militari della Guardia di Finanza del Nucleo mobile della Compagnia di Vasto.

Il rapace girovagava ferito sulla carreggiata quando è stato avvistato dai finanzieri, i quali, dopo il recupero, hanno provveduto a consegnarlo nelle mani dei volontari della Protezione civile comunale di Vasto.

"Non è la prima volta che ci vengono consegnati animali selvatici che hanno bisogno di cure. Domani mattina - racconta Eustachio Frangione, responsabile del Gruppo comunale di Vasto - il Gufo Reale verrà prontamente trasportato dai nostri volontari presso il Centro Recupero Fauna Selvatica di Pescara per le cure e successiva re immissione in libertà"