Bandiera Blu confermata a Vasto: la consegna... in 'via telematica'

Questa mattina si è tenuta per via telematica, a causa dell’emergenza Covid-19, la cerimonia di assegnazione, la 34esima, della Bandiera Blu della Fee, Foundation for Environmental Education.

In Abruzzo, tra le dieci località quest'anno insignite, trova conferma Vasto (in provincia di Chieti ci sono anche San Salvo e Fossacesia).

“Per il nostro Comune - ha detto il sindaco Francesco Menna - è stato confermato il prestigioso vessillo per le spiagge di Vignola e Punta Penna. La Bandiera Blu - sottolinea - non è un semplice riconoscimento ma un obiettivo che può essere raggiunto solo rispettando rigidi parametri. Questo premio testimonia che la nostra costa è incontaminata e grazie all’impegno dell’Amministrazione offre standard che consentono il benessere dei cittadini e dei visitatori”.

“Il Comune di Vasto grazie ai riconoscimenti che ogni anno riceve ha la possibilità di promuovere il proprio territorio già ampiamente conosciuto per la qualità delle acque, le bellezze naturalistiche, le aree protette, la pista ciclabile, i percorsi bike e trekking e le attività di educazione ambientale – ha dichiarato l’assessore alle Politiche ambientali, Paola Cianci - condivise con le associazioni, i turisti ed il mondo della scuola. La consegna della Bandiera Blu come quella della Bandiera Verde, rilasciata alle migliori spiagge adatte ai bambini, e della Bandiera Gialla per incentivare i Comuni italiani ad adottare politiche a favore della mobilità ciclistica sono un’occasione per fare rete tra amministratori pubblici e favorire così lo scambio di buone pratiche da mettere in campo e sviluppare politiche sostenibili che hanno sempre al centro la tutela dell’ambiente. Continueremo ad impegnarci per rendere Vasto sempre più protagonista di queste cerimonie”.