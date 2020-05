Area Sic di Vasto Marina: "Perché la pulizia solo in una zona?"

"La riapertura post Covid 19, alle passeggiate in solitario concesse ai cittadini vastesi, lungo l’area del Sic di Vasto Marina, ha spalancato agli occhi dei visitatori l’imponente spettacolo della riserva naturale in fioritura. In particolare non poteva sfuggire agli occhi dei cittadini, la poderosa opera di ripulitura e di sistemazione delle aree retrodunali effettuata da privati in adiacenza alla pista ciclabile, nei dintorni dell’impianto alberghiero dell’Hotel Lido , eseguito verso la fine di aprile, in piena pandemia ed in vigenza dello stabilito divieto assoluto di transito e di lavorazioni".

Inizia così un documento a firma di Edmondo Laudazi, Davide D’Alessandro, Alessandra Cappa, Vincenzo Suriani, Francesco Prospero, Guido Giangiacomo e Alessandro D’Elisa, consiglieri comunali di opposizione di centrodestra a Vasto.

"Rigogliosi canneti, cespugli, vegetazione spontanea, essenze più o meno infestanti dei terreni demaniali - aggiungono - sono stati completamente rimossi e trattorati con il trinciatutto e/o con appositi mezzi meccanici che hanno effettuato una radicale operazione di sgombero ambientale. Il risultato è documentato dalle foto allegate e dimostra che in quei luoghi protetti, si può – sotto lo sguardo distratto dei gestori controllori - effettivamente realizzare un magnifico giardino verde per il godimento di turisti e visitatori. Peccato però che simili interventi non siano consentiti a tutti e che la sola rimozione di un cespuglio, all’interno del SIC, esponga l’improvvido esecutore ad una pletora di sanzioni.

Per quale ragione questi interventi posso essere fatti da alcuni si e da altri no?

In questa occasione, infatti, nessuno ha fiatato: né i gestori del Sic, né gli ambientalisti, né il solerte assessore Paola Cianci, né il vice sindaco Forte, né il sindaco Menna, forse stupiti tutti dalla bellezza evidenziata dall’intervento di ripulitura.

Per quanto ci riguarda, noi riteniamo che sulla fascia di terreno retrodunale, infestata da essenze di scarso pregio ambientale, siano compatibili interventi profondi di ripulitura che valorizzino la vegetazione protetta delle dune e rendano effettivamente fruibile ai cittadini il bellissimo territorio della Riserva di Vasto Marina che, a nostro parere, deve diventare uno splendido giardino praticabile. Tuttavia, ciò non può essere consentito ad alcuni sì ed ad altri no, pertanto, l’assessore Cianci, il vice sindaco Forte e il sindaco Menna chiariscano pubblicamente per quale motivo, ad oggi, la pulizia del Sic di Vasto Marina è stata consentita solo in quella zona".