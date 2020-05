Libri di testo rimasti a scuola, possibili i 'recuperi'

A partire dalla prossima settimana si potranno recuperare i libri di testo scolastici fino ad oggi rimasti nelle aule degli Istituti del primo ciclo, secondo un calendario condiviso e pubblico.

"La riconsegna - si legge in una nota del Comune di Vasto - riguarderà inizialmente gli studenti delle elementari e delle medie. I testi potranno essere ritirati presso la sede di Vasto della Protezione Civile, nella zona del Terminal Bus.

Nelle prossime ore sui canali istituzionali dell’Ente, della Protezione Civile, e degli Istituti Comprensivo 1, Rossetti e Nuova Direzione Didattica verrà reso noto un calendario condiviso con le forze dell'ordine e con l’indicazione dei giorni utili per il ritiro in base alla scuola di appartenenza.

Il materiale del singolo studente sarà riconsegnato al genitore o alla persona delegata da parte dei volontari della Protezione Civile, ben custodito in una busta chiusa, sigillata dal personale scolastico, con l’indicazione del nome e della classe di appartenenza.

E’ raccomandato che un solo componente della famiglia si rechi presso l’anzidetta sede e si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina.

Per il materiale di tutte le Scuole dell’Infanzia verranno date indicazioni in una seconda fase, ed in tutti i casi i libri non recuperati dalle famiglie saranno riconsegnati nelle rispettive Scuole in un secondo momento dove saranno sempre custoditi e recuperabili.

Per ogni altra richiesta degli studenti ( per es. per necessità collegate agli esami di merito) si ricorda di rivolgersi sempre alla propria scuola ed ai propri dirigenti scolastici".

“Ringraziamo la Protezione Civile per la grande disponibilità accordata anche in questa circostanza. Ringraziamo anche i dirigenti ed il personale scolastico per aver positivamente risposto alla missiva inviata dall'Ente - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche scolastiche Anna Bosco -. Infine ringraziamo le famiglie per aver compreso pazientemente come nella fase 1 dell'emergenza Covid non ci fossero le condizioni per mettere in movimento centinaia di persone. Con l'avvio della fase 2, consci di come le esigenze delle famiglie siano mutate soprattutto perché in molti si apprestano a rientrare nelle sedi di lavori ed preparati per poter agire in tutta sicurezza, ci siamo subito attivati rispondendo alle richieste delle famiglie degli alunni delle prime classi di scuola“.