Villa comunale riaperta, 'off limits' le aree giochi

E’ stata riaperta ieri mattina la Villa comunale al centro di Vasto.

L’ingresso è consentito tutti i giorni dalle 8 alle 20.

La ditta Blue Star, comunica l'assessore ai Servizi e al Verde pubblico Gabriele Barisano, ha proceduto nei giorni scorsi agli interventi di manutenzione necessari per rendere l’area accogliente.

"Si ricorda – sottolinea Barisano - che nei parchi così come in tutti i luoghi pubblici rimane in vigore il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Per espressa disposizione del Decreto del presidente del Consiglio, inoltre - rimarca -, le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse. Sono.previsti controlli delle forze dell'ordine".