Mercati rionali, prima riapertura al quartiere San Paolo

Prima riapertura nell'ambito dei mercati rionali in città.

Da questa mattina, limitatamente al settore alimentare, sono tornate le bancarelle al quartiere San Paolo.

"L’accesso all’area di mercato e l’uscita sono distinte al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale - si legge in una nota diramata da palazzo di città -. I volontari del Gruppo comunale della Protezione Civile e della Croce Rossa controllano l'area e non consentono l’accesso a persone prive di mascherine e guanti. Per ogni postazione di vendita ci sono non più di due operatori".

Venerdì mattina è prevista la riapertura del mercato alimentare di piazza Brigata Maiella, mentre sabato quello di Santa Chiara.