Lavarsi le mani, perché? L'igiene ai tempi del Coronavirus

Lavarsi le mani, perché?

E’ la domanda alla quale rispondono gli operatori sanitari della Asl Lanciano-Vasto-Chieti in una serie di brevi video realizzati dalle singole unità operative in occasione della Giornata dell’igiene delle mani e delle cure pulite e sicure, promossa per martedì 5 maggio dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

I video, realizzati da infermieri e ostetriche, vengono pubblicati in queste ore su Facebook e sugli altri canali social @asl2abruzzo dell’Azienda sanitaria locale. L’iniziativa è promossa dal Gruppo operativo del Comitato infezioni ospedaliere, dall’Unità operativa Qualità accreditamento e rischio clinico e dal Servizio aziendale Professioni sanitarie.

Il 2020 è anche l'Anno dell'infermiere e dell’ostetrica e, proprio in questi giorni, ricorre il bicentenario della nascita di Florence Nightingale, considerata la prima infermiera moderna e la prima a parlare di prevenzione del rischio clinico e di correlazione tra igiene e infezioni correlate all’assistenza.

L’igiene delle mani è uno strumento fondamentale per la prevenzione delle infezioni, soprattutto in questo periodo per sbarrare la strada al Covid-19.