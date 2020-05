"Meno polemiche e più rispetto per le istituzioni"

Senza entrare nel merito del riparto di competenze tra governo nazionale, regionale e cittadino sul quale quotidianamente discutono giuristi e costituzionalisti, ma che poco interessa ai cittadini, non crediamo sia opportuna la estrema mancanza di rispetto esternata da Menna nei confronti del Governo della Regione Abruzzo. Nessuno lo obbliga a sostenere il contenuto delle ordinanze regionali, ma Menna dimentica che gli abruzzesi in questi mesi hanno dimostrato di essere persone responsabili e questo anche secondo una recente indagine per cui la nostra regione si è classificata al primo posto quanto a rispetto delle rigide regole anticontagio.

Quando si ha a che fare con persone intelligenti, ti puoi permettere, come ha voluto fare la Regione Abruzzo di concedere qualcosa in più, di anticipare la "ripartenza". Niente di irresponsabile se non la volontà di consentire, ferme le regole del distanziamento sociale, alcune attività sportive di carattere individuale, di cui buona parte entreranno comunque in vigore il 4 maggio. Perché si tratta solo di questo, di buon senso, buon senso dettato dalla consapevolezza.

Il punto è proprio questo: il governo regionale si fida degli abruzzesi, qualcun altro invece non si fida dei propri concittadini!

Piuttosto, l’amministrazione comunale si impegni a fare trovare pronta la Città per il 4 maggio, quando tutte e due le normative, quella nazionale e quella regionale dovranno applicarsi sul nostro territorio: pensi a sanificare gli spazi, a regolamentare gli accessi nei luoghi pubblici, nella villa comunale e sulle piste ciclabili, pensi a come aiutare le decine di attività in difficoltà. Evitiamo di fare polemiche e, confidando nel buon senso dei cittadini, prepariamo la nostra Città a una doverosa ripartenza. Coraggio Vasto!



Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia

Francesco Prospero e Vincenzo Suriani