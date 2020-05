Restrizioni confermate, anche con la nuova ordinanza regionale. Dal 4 maggio le riaperture

Restrizioni confermate anche con la nuova ordinanza emessa dal presidente della Regione Marco Marsilio che allenta la serie di divieti in atto nell'ambito dell'emergenza Coronavirus.

Sottolinea questo, in uno suo messaggio, il sindaco di Vasto Francesco Menna.

"Intervengo - dice - in merito ad una ordinanza, la numero 50, emessa dalla Regione Abruzzo. Ordinanza che, dal momento della pubblicazione, consente la riapertura una serie di attività sportive all'aperto. Ci tengo a precisare che prevale il DPCM del governo Conte e a Vasto prevale l'ordinanza del sindaco valida fino al 4 di maggio.

Quindi fino a domenica si può uscire per motivi di lavoro di salute o stato di necessità.

Dal 4 di maggio ci saranno le regole del governo Conte, quindi si porrà passeggiare, andare in bicicletta rispettando il distanziamento sociale. Ricordo che ci sono stati dei deceduti e che bisogna essere responsabili e seri. Queste ordinanze creano sicuramente una situazione di incertezza nei cittadini ma ci tengo a precisare senza voler fare polemica che noi fino al 4 maggio osserveremo le regole più restrittive ovvero: si può uscire di casa per fare la spesa, lavorare e per motivi di salute o stato necessità.

Ricordo - conclude Menna - che chi trasgredisce verrà segnalato e subirà una sanzione pecuniaria. Ringrazio di cuore i cittadini vastesi per la loro responsabilità e collaborazione che è stata meravigliosa. Non posso dire lo stesso del governo della Regione Abruzzo".