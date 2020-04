Spese per il trasporto scolastico, via ai rimborsi

Sul sito del Comune di Vasto è disponibile il modulo per ottenere il rimborso del trasporto scolastico pagato dalle famiglie per l'intero anno scolastico 2019/2020.

Il modulo è scaricabile sia dalla "Homepage" del sito del Comune di Vasto (www.comune.vasto.ch.it) sia dalla sezione "Le scuole-Modulistica" (clicca qui)

Per il rimborso occorrerà allegare attestazione del pagamento già effettuato e l'indicazione del proprio Iban, specificando la tipologia di trasporto scelto e la scuola che gli alunni frequentano (Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di I grado).

Per l'invio dell'istanza oltre che per ogni eventuale informazione sarà possibile rivolgersi all'Ufficio di riferimento (Settore II-Servizi educativi) inviando un'email al seguente indirizzo: g.dercole@comune.vasto.ch.it

"Si tratta - spiegano il sindaco Francesco Menna e l'assessore alle Politiche scolastiche Anna Bosco - di una misura straordinaria di diritto allo studio voluta dal Comune di Vasto all’interno delle iniziative intraprese per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Come noto, oltre all'esonero del pagamento delle rette di tutti i servizi inerenti il mondo della scuola per il periodo di chiusura marzo-giugno, il Comune si è attivato per riconoscere il rimborso di quanto già versato dalle famiglie“.