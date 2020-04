Trasporti, arriva l'App 'DiFonzo Bus'

In ottemperanza all’Ordinanza n.49 del 26 aprile 2020 del presidente della Regione Abruzzo, che sospende “la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo da parte del personale”, l’azienda trasporti Di Fonzo & F.lli S.p.A. di Vasto mette a disposizione degli utenti l’App “DiFonzo Bus” per acquistare il titolo di viaggio da smartphone e tablet.

“Abbiamo lavorato in tempi strettissimi – spiega il presidente Alfonso Di Fonzo – per rispettare la normativa e mettere a disposizione dell’Utenza questa prima versione dell’applicazione”.

“L’App Di Fonzo Bus, gratuitamente disponibile sia per i sistemi IOS che per quelli Android, è in costante aggiornamento – sottolinea il presidente Di Fonzo – per rispondere alle mutate esigenze di viaggio, come prevedono le nuove disposizioni di legge per l’emergenza da Covid-19. A breve – aggiunge – saranno disponibili anche le modalità di prenotazione per le corse, in modo da far conoscere all’Utenza nell’immediato la disponibilità di posti sul mezzo”.

Per rispettare le distanze di sicurezza tra i passeggeri, l’Azienda ha provveduto a distanziare i sedili, “smontandone varie coppie- specifica il presidente Di Fonzo – tuttavia rispettando la variabilità dei posti a sedere, come prevede l’omologazione del mezzo”.

Per la ripresa delle attività in Sevel, la Di Fonzo S.p.A.ha messo a disposizione:

da Lanciano, un autobus bipiano con 35 posti a sedere, a fronte degli 80 a regime ordinario;

da Scerni-Pollutri-Casalbordino-Villalfonsina-Torino di Sangro, due autobus con 20 posti a sedere ciascuno, a fronte dei 55 l’uno a regime ordinario.

“Nella prima giornata abbiamo trasportato complessivamente 22 passeggeri in Sevel, meno di un terzo del solito – è il bilancio del presidente Di Fonzo – ma il vero banco di prova ci attende quando la fabbrica del Ducato riprenderà a pieno regime la produzione”.

“Tengo a ribadire che i nostri mezzi sono sicuri – conclude il presidente Di Fonzo – ancor prima dell’emergenza da Covid-19 abbiamo sempre effettuato interventi periodici sia di igienizzazione che di sanificazione. In questo periodo gli interventi sono stati intensificati, in linea con quanto previsto dalla

normativa”.