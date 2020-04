Le prossime celebrazioni del vescovo Forte con le comunità monastiche della diocesi

Dopo aver celebrato il triduo Pasquale con la Comunità del Seminario Regionale a Chieti, anche per dare un segno di vicinanza agli Educatori e ai Seminaristi e attraverso di loro alle Loro comunità parrocchiali e alle diocesi di appartenenza, la domenica della Divina Misericordia ho celebrato la Santa Messa nella Concattedrale di Vasto, sì da esprimere la mia vicinanza alla Città e all’intero Vastese.

Ora desidero celebrare con le Comunità Monastiche presenti in diocesi: domenica 26 aprile alle 9,00 con la Comunità delle Monache Clarisse a Chieti, e domenica 3 maggio alle 11,00 con la Comunità dei Monaci Benedettini nella Basilica della Madonna dei Miracoli a Casalbordino.

Anche così intendo esprimere la gratitudine di tutti noi per la preghiera che i Consacrati hanno costantemente elevato al Signore in questo tempo di prova per chiedere la liberazione della nostra gente e del mondo intero dal flagello del CoViD19.

Ringrazio Rete 8 che sul Canale 10 e sul web trasmetterà le celebrazioni, consentendo così a tanti di unirsi al Pastore diocesano nella preghiera. Mentre il segno delle Chiese aperte continuerà a ricordare che il Signore è vivo e presente nel Pane di vita per tutti, proseguirà anche la distribuzione di viveri a chi ne ha bisogno, che la Caritas ha organizzato nei Centri di ascolto, come pure l’attività dell’Emporio Solidale a Vasto, dando così prova tangibile della vicinanza della Chiesa ai tanti che sono in difficoltà.

Bruno Forte, Arcivescovo della Diocesi di Chieti-Vasto