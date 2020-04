Celebrazione del 25 Aprile a Vasto: "Sacrifici personali per il bene di tutti"

Celebrazione istituzionale nel giorno del 25 Aprile, Festa della Liberazione, condizionata dall'emergenza Coronavirus.

Momenti di raccoglimento, del sindaco Francesco Menna e di Domenico Cavacini, presidente della sezione di Vasto dell'Anpi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, presso il Monumento ai Caduti di piazza Caprioli ed in piazza Brigata Maiella, con messaggio dall'aula consiliare 'Giuseppe Vennitti' del Municipio diffuso tramite i canali telematici del Comune di Vasto.

"La 'libertà', che unisce efficacemente il 25 aprile 1945 e il 25 aprile 2020: il popolo italiano ha riscoperto cosa significhi il sacrificio personale per il bene di tutti, a mettere generosamente la propria libertà a servizio della libertà del prossimo", ha detto il sindaco Menna.

"Si è riscoperto - ha aggiunto - un popolo 'resistente'; e, per questo, desidero salutarvi con le parole di uomo di cultura che ha segnato in modo personalissimo il panorama culturale e sociale a cavallo tra novecento e duemila: Luis Sepulveda. Sono parole che desidero affidare a ciascuno di Voi: 'Ammiro chi resiste, chi ha fatto del verbo ‘resistere’ carne, sudore, sangue, e ha dimostrato senza grandi gesti che è possibile vivere, e vivere in piedi anche nei momenti peggiori'.

Resistiamo! Restiamo in piedi! Ritroviamoci migliori!

Viva la Resistenza!"