L’interpretazione di Lino D’Avino sulla 50^ Giornata della Terra

In occasione della 50° giornata della Terra, Lino D’Avino, artista poliedrico di origine napoletana residente a Vasto, ha voluto interpretare questo importante evento con il suo nuovo video cantando “Canto della Terra” di Andrea Bocelli. Nella seconda parte del video ha voluto inserire le immagini degli effetti positivi del Coronavirus sull’ambiente.

https://www.youtube.com/watch?v=eeTzv7W7B-8&feature=youtu.be

Lino D’Avino con questo lavoro testimonia come questo evento sia un momento di riflessione per tutti, sia per gli adulti che per i bambini, per cambiare il nostro modo di vivere e sentire il nostro Pianeta. Non possiamo più comportarci come prima. C’è la necessità di impegnarci proprio tutti per difendere e salvaguardare la nostra Madre Terra.