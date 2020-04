Sono 26 gli operatori del 'San Pio' positivi al test del Covid-19, 5 i guariti

In totale 200 tamponi eseguiti e 26, finora, le positività rilevate al test del Covid-19.

Parla di questo, in un videomessaggio, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, relativamente ai casi di contagio tra il personale operante all'interno dell'Ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto. Ieri, a rilanciare la questione, era stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi che si era appellato alla Regione, ed in particolare all'assessore alla Salute Verì, per aumentare i controlli e soprattutto velocizzare i tempi di risposta ai tamponi effettuati.

Menna conferma il numero di 26 operatori interessati, 5 dei quali già guariti, 21 attualmente positivi in isolamento domiciliare ed altri 6 o 7 in via di guarigione. Dal sindaco un rinnovato appello a Regione ed Asl per risposte in breve tempo ai tamponi eseguiti.