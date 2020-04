Festa di Maria Santissima Incoronata, Messa di domenica via web

Domenica 26 aprile, in occasione della festa di Maria Santissima Incoronata, i padri cappuccini della locale comunità vastese, concelebreranno la Santa Messa alle ore 11.

La celebrazione verrà trasmessa in diretta dal Santuario di Santa Maria Incoronata in Vasto e potrà essere seguita in streaming sulla pagina Facebook o YouTube di Misericordia Tv.