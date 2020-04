Attività produttive, la richiesta: "Tasse locali da annullare"

Confcommercio Chieti, attraverso una nota della presidente Marisa Tiberio e dei consiglieri provinciali dell'associazione di categoria, i rappresentanti territoriali Federmoda (sigla che riunisce i titolari di attività commerciali specializzate nel settore dell'abbigliamento, delle calzature, delle pelletterie e del tessile per la casa), Federalberghi, Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e gli ambulanti Fiva hanno scritto ai 104 sindaci della provincia di Chieti per chiedere l'immediato annullamento, sino alla fine di quest'anno, delle imposte locali a carico delle attività produttive che sono in palese difficoltà a causa delle conseguenze determinate dalla pandemia Coronavirus.

Nella lettera si evidenzia che nel mese di marzo si è registrato un tonfo dei consumi pari al 31,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e che per molti comparti il fermo è stato quasi totale con il turismo che ha toccato quota -95% degli ospiti nelle strutture ricettive, mentre le immatricolazioni di auto a privati si sono attestate ad -82%. Inoltre risultano azzerati gli introiti per l'abbigliamento e le calzature, anche in forma ambulante mentre il settore della ristorazione ha fatto registrare 'solo' un calo di scontrini e fatture pari al -68% grazie alle consegna a domicilio".

In aggiunta si chiede ai Comuni l'apertura immediata di un tavolo di confronto '' per evitare che il comparto produttivo locale muoia per sempre' '.