Sevel pronta a ripartire: lunedì 27 aprile la data indicata

Pronte a ripartire le produzioni del Ducato in Sevel e di alcuni reparti connessi per la componentistica a Melfi, Pomigliano, Termoli e Mirafiori. Lo ha annunciato, indicando la data di lunedì 27 aprile, il gruppo Fca ai sindacati del comparto metalmeccanico.

L'azienda - si legge sull'Ansa - seguirà la strada della autorizzazione prefettizia, informando il Governo.

Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Ugl e Associazione Quadri chiedono a Fca "di effettuare subito gli incontri preparatori e di verifica per la corretta e puntale applicazione delle linee guida sulla sicurezza concordate il 9 aprile" e al governo di "dare elementi di chiarezza e uniformità per garantire la salute e la sicurezza di migliaia di lavoratori".

"Nei prossimi giorni in ogni caso - spiegano i sindacati - terremo incontri e sopralluoghi per essere certi che comunque quando si avrà la ripresa produttiva si realizzi nel rispetto delle misure e azioni di sicurezza necessarie a partire dalla garanzia per una mobilità pubblica casa lavoro che tuteli dai rischi di contagio le lavoratrici e i lavoratori".