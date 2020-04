Ubriaco alla guida, urta e danneggia fioriera in piazza Rossetti

Perde il controllo del proprio veicolo e urta una fioriera sita sul marciapiede di piazza Rossetti.

Ad occuparsi dell'accaduto, in pieno centro a Vasto, personale della Polizia Locale intervenuto per eseguire tutti gli accertamenti del caso.

All'uomo, trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale 'San Pio', veniva riscontrato lo stato di ebrezza, con un tasso alcolico molto al di sopra del consentito.

Pertanto sono scattati: sequestro del veicolo, ritiro della patente e deferimento alla competente Autorità Giudiziaria del soggetto coinvolto, a cui è stata anche irrogata la sanzione stabilita nel massimo fino a 3.000 euro, come previsto dal D.L. n.19/2020, recante misure per il contenimento del contagio da Covid-19, in quanto si spostava con un mezzo in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.