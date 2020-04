VastoScienza al tempo del Coronavirus

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La prof.ssa Rosa Lo Sasso responsabile del centro culturale VastoScienza, insieme alla dr.ssa Giovanna Imparato, ha promosso dall’8 al 15 aprile 2020 un’interessante sfida scientifica: “THE ULTIMATE SCIENTIFIC CHALLENGE”, per cercare di coinvolgere i bambini verso la scienza. Nella pagina facebook di VastoScienza sono stati pubblicati i vari video dei bambini, tra questi hanno avuto molto successo quelli fuori concorso di Mauro e Lisa Ronzitti, definiti i “Fantachimici”, piccoli chimici fantastici, che sono riusciti a comunicare con grande simpatia interessanti esperimenti scientifici, grazie al coinvolgimento della loro mamma Giovanna Imparato.

Tanti sono stati i video arrivati al Team di VastoScienza e non è stata facile la valutazione, sono stati considerati oltre che l’esperimento scientifico anche la creatività e la capacità comunicativa. Ecco i tre vincitori: al 1° posto i fratelli Viola e Iacopo Paradiso di Vasto, al 2° posto Francesco e Giovanni Stivaletta di Montenero di Bisaccia e al 3° posto Marco e Emanuela Simoncelli di Vasto. A loro saranno consegnati in questi giorni dei premi simbolici tramite la Protezione Civile.

La prof.ssa Rosa Lo Sasso si è molto meravigliata nel vedere come i bambini, in questo difficile tempo di quarantena, si siano impegnati nel promuovere simpatici esperimenti scientifici, con una comunicazione semplice ma entusiasmante, evidenziando l’importanza della curiosità per tutto ciò che è sconosciuto.

A tutti i piccoli scienziati e ai loro genitori da parte di VastoScienza un grande GRAZIE per aver partecipato alla prima edizione di THE ULTIMATE SCIENTIFIC CHALLENGE.