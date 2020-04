Sala consiliare 'Vennitti' sede di laurea, Mario Suriani discute la sua tesi

Sala consiliare 'Giuseppe Vennitti' del Comune di Vasto di nuovo sede di laurea.

"Ci si laurea on line ai tempi dell’emergenza Coronavirus - si legge in una nota del sindaco Francesco Menna -. Un periodo difficile, certo, ma la laurea è un traguardo troppo importante, che premia anni di studio, sacrifici, impegno.

E’ così che oggi Marco Suriani ha vissuto la sua proclamazione nella Sala consiliare " Vennitti", in collegamento con la facoltà di Economia e Management dell'Università Bocconi di Milano. Mario ha chiesto un supporto tecnico al Comune in seguito alla disponibilità manifestata dall'ente, in occasione della conferenza stampa per la presentazione della didattica a distanza.

Auguri!"