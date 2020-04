Abruzzo, arriva la radiologia a domicilio

RX HOME è una startup innovativa a vocazione sociale che nasce con l'obiettivo di offrire un servizio di radiologia domiciliare e di telemedicina per il cittadino. La diagnostica per immagini al domicilio prevede l’esecuzione di esami radiografici ed ecografici direttamente a casa dei pazienti.

Grazie ad un team multidisciplinare, RX HOME è in grado di offrire un servizio di comprovata qualità sfruttando le più recenti tecnologie così da raggiungere livelli di efficienza assenti fino ad ora sul mercato.

L’azienda ha iniziato ad operare in Abruzzo come first-mover in questo settore, con l’obiettivo, una volta maturata una rete capillare in questa regione, di espandersi in altre regioni italiane.

Prima della pandemia da SARS CoV-2 i due co-fondatori avevano avviato il progetto di RX HOME con le proprie forze e a fronte di un loro personale investimento. Il diffondersi del Coronavirus, però, ha fatto loro intuire che, per far fronte alla crescita esponenziale della domanda e al bisogno sanitario dei pazienti sia affetti da Covid-19 che non, fosse opportuno ricorrere all’Equity Crowdfunding. RX HOME si propone di crescere il più rapidamente possibile grazie al supporto di Crowdfundme, così da poter aiutare tutti i pazienti che necessitano di controlli radiologici che non possono o non vogliono recarsi in strutture ospedaliere. RX HOME, inserendosi attivamente nel panorama della sanità abruzzese già da maggio 2020 cercherà quindi di sostenere, almeno in parte, la grande difficoltà che il SSN sta affrontando in questo periodo storico.