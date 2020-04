ATI Bioanalisi mette a disposizione le proprie competenze per combattere il Coronavirus

ATI Bioanalisi, una delle maggiori realtà abruzzesi nell'ambito della diagnostica di Laboratorio, dà la propria disponibilità nella lotta al Sars-Cov2.

Questo è quanto il consorzio che ha come capofila il laboratorio Bioanalisi di Vasto ha riferito agli organi regionali di competenza nei giorni scorsi senza avere alcun riscontro.

"Il recente intervento del sindaco di Vasto circa i giustificati timori derivanti dal ritardo nella refertazione dei tamponi effettuati sui sanitari ma non solo ci suona ancora più avvilente in quanto un bel po' di giorni fa abbiamo reso nota la nostra disponibilità nel poter effettuare non solo tamponi ma anche i famigerati test sierologici che servono per capire se la persona è infetta o lo è stata in passato", riferisce il dott. Luciano Gentile, amministratore di Bioanalisi.

ATI Bioanalisi è una realtà presente in Abruzzo da oltre quarant'anni tramite le società fondanti Bioanalisi di Vasto e Gram di San Salvo che ha come scopo proprio la diagnostica con elevati standard qualitativi controllati sistematicamente dall’ente italiano di accreditamento ACCREDIA.

"Tempi così lunghi per avere una risposta danno da pensare a difficoltà di ordine organizzativo certamente dovute all'eccezionalità del momento ma che purtroppo possono pregiudicare la sicurezza dei lavoratori e di tutte le persone che con essi vengono a contatto. È notizia delle ultime ore quella della Regione Toscana che ha incaricato i laboratori extraospedalieri di effettuare per suo conto un numero impressionante di esami per poter escludere il peggio in un momento così delicato sia per la Salute dei cittadini che per l'economia locale. Ciò che intendiamo dire è che il disagio espresso dal sindaco Menna potrebbe essere facilmente superato se fosse data la possibilità a chi opera da sempre con serietà e competenza nell'ambito della diagnostica di laboratorio di operare a vantaggio di tutta la comunità", chiosa il dott. Gentile.

L'essere a disposizione dei cittadini anche in momenti difficili come questi è tra l'altro dimostrata dal fatto che i Laboratori Bioanalisi e Gram sono rimasti aperti per le urgenze nonostante la minima richiesta da parte dell'utenza.

"Per noi dare un servizio al territorio è una missione, per questo abbiamo deciso di rimanere aperti con tutte le accortezze imposte dalla contingenza anche per i pochi che hanno avuto bisogno con urgenza", riferisce la dott.ssa Anna Baccalà, amministratrice del Laboratorio Gram. Per evitare di far circolare persone particolarmente vulnerabili come anziani e malati, Bioanalisi e Gram hanno anche potenziato il servizio infermieristico a domicilio, mettendo a disposizione un numero maggiore di infermieri professionali atti allo scopo.

Dott.ssa Azzurra Pici Servizio Comunicazione Bioanalisi