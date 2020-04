Il grande cuore della Scuola Primaria Incoronata

Nella lotta al Coronavirus la Scuola Primaria Incoronata di Vasto ha donato 600 euro all’ospedale “San Pio da Pietrelcina”.

Soldi destinati all’emergenza Covid-19, grazie all’assenso delle famiglie degli alunni e ai docenti che senza esitare hanno accettato di devolvere in beneficenza parte dei soldi raccolti nel “Fondo di solidarietà 2020” già utilizzato per sostenere altri enti benefici come l’AGBE - Associazione Genitori Bambini Emopatici Pescara.

Il grande cuore della scuola ha voluto assegnare questa piccola cifra, non simbolica e concreta, per contrastare il Coronavirus, in particolare per acquistare mascherine, igienizzanti e, se si potesse riuscire, concorrere anche all’acquisto di respiratori.

Alunni, genitori e docenti hanno detto sì, prima viene la cura delle persone che si sono ammalate del Covid-19 e solo dopo la formazione scolastica e i

computer.

La salute prima di tutto, quello che emerge soprattutto in questi momenti in cui c’è bisogno di solidarietà è il grande cuore della scuola e dei suoi

protagonisti. Generosità e altruismo messa a disposizione di silenziosi eroi del nostro tempo. Una piccola risorsa contro il virus che ha messo a nudo le difficoltà di tanti ospedali e di tanti operatori della sanità che rischiano la vita ogni giorno per aiutarci, per senso del dovere e per passione.

Siamo una comunità che si sostiene a vicenda, siamo la Scuola Primaria Incoronata.