'Donne per un nuovo Rinascimento': nel gruppo l'economista vastese Suor Alessandra Smerilli

C'è l'economista e Consigliera di Stato in Vaticano vastese Suor Alessandra Smerilli nel gruppo delle dodici "Donne del nuovo Rinascimento", la squadra di esperte voluta dal ministro della Famiglia e delle Pari opportunità Elena Bonetti per dare il loro contributo alla ricostruzione dell'Italia devastata dal Coronavirus.

Ne fanno parte imprenditrici, scienziate ed economiste.

Suor Alessandra Smerilli, nominata Consigliere di Stato della Città del Vaticano da Papa Francesco, è docente di Economia con incarichi di insegnamento in diverse istituzioni universitarie, è membro del Comitato scientifico ed organizzativo delle Settimane Sociali dei Cattolici, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, è tra gli esperti del Consiglio nazionale del Terzo settore, organismo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ha partecipato come uditrice al Sinodo dei Vescovi in Vaticano sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.

E' spesso tra le ospiti del programma 'DiMartedì', condotto da Giovanni Floris su La7.

