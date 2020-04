Pilkington per il 'San Pio' di Vasto, primo atto: ecco il super ecografo

"E' solo il primo atto": suonano non come una promessa, ma un impegno le parole di Graziano Marcovecchio, presidente della Pilkington, che questa mattina ha fatto recapitare all'ospedale di Vasto una piattaforma ecografica completa, corredata di tutti gli applicativi utili per l'assistenza ai pazienti critici ricoverati in Terapia intensiva.

La donazione è frutto di una cospicua raccolta avviata dall'azienda leader nella produzione del vetro nell'ambito dell'emergenza Covid-19 e finalizzata all'acquisto di attrezzature avanzatissime destinate al "San Pio".

La piattaforma ecografica, consegnata alla presenza del Direttore sanitario aziendale, Angelo Muraglia, rappresenta il primo tassello di un programma di investimento più ampio, che prevede l'acquisto di tre postazioni di terapia intensiva.

La donazione, per espressa e unanime volontà di tutti i sottoscrittori, è di tipo "modale", che prevede cioè l'obbligo per il ricevente di non poter utilizzare le apparecchiature al di fuori del presidio stesso a cui sono state destinate.

"Adesso il nostro compito è completare la fornitura delle altre attrezzature - ha commentato Marcovecchio -, ma la raccolta delle donazioni è ancora in corso ed è incredibile vedere come la solidarietà vera colori di gioia viva ogni giorno che passa. A oggi la somma destinata al progetto ha superato la soglia dei 160.000 euro e pertanto, a breve, si renderà necessario aggiungere altre attrezzature importanti e necessarie per qualificare ancora di più il nostro Ospedale, anche guardando al futuro: per questo continueremo a tenere il vivo il contatto con i vertici Asl al fine di mettere in atto le iniziative più utili".