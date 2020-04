Dall'Aquila una luce di speranza all'Italia che soffre

"Questa notte è stata diversa. È la notte in cui, attraverso il nostro dolore, lungo 11 anni, vogliamo dare speranza all’Italia che soffre.



Via XX Settembre, Casa dello Studente, Piazzale Paoli, via D’Annunzio, Convitto illuminati di rosso, a ricordo delle nostre perdite. In piazza Duomo, dove per 10 anni siamo giunti con le nostre fiaccole, si è alzata verso il cielo una potente luce azzurra.

Le finestre accese. Le nostre emergenze si diano la mano. Insieme, ce la facciamo.

Grazie a tutti coloro che hanno raccolto l’invito del Comune dell’Aquila e che hanno reso possibile tutto questo".

Il Comune dell'Aquila ha voluto evidenziare questo nella commemorazione dell'undicesimo anniversario del sisma del 6 aprile 2009, condizionata dalle restrizioni legate all'emergenza Coronavirus.

Foto di Mauro Pagliai dalla pagina Facebook del Comune dell'Aquila