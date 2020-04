Spostamenti ingiustificati: altre denunce della Polizia Locale a Vasto

Con le misure restrittive adottate dal Governo per limitare il contagio prorogate fino al 13 aprile, si intensificano i controlli della Polizia Locale per verificare la legittimità degli spostamenti in osservanza dei decreti emanati per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.

A rendere noto un ultimo bilancio di una serie di verifiche sul territorio comunale è l'assessore alla Polizia Locale Luigi Marcello.

“Gli agenti sulle arterie stradali - dice - hanno controllato 461 persone, 3 sono state denunciate e 5 sono le sanzioni elevate".

Numerosi anche i controlli operati nelle attività commerciali cittadine per il rispetto delle prescrizioni.

"Rinnoviamo l’invito a restar a casa e ad uscire solo in caso di necessità", conclude l'assessore Marcello.