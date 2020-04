Alessio Florio, laurea 'a distanza' dalla sede della Protezione Civile

Giornata speciale per Alessio Florio, giovane volontario del Nucleo di Vasto della Protezione Civile.

Si è laureato discutendo la sua tesi 'a distanza', in collegamento con l'Università 'd'Annunzio' di Chieti-Pescara, dalla sede della Protezione Civile di via dei Conti Ricci.

Tra i presenti il sindaco Francesco Menna che ha voluto dedicare un suo pensiero al ragazzo.

"La nostra città - scrive Menna - è ricca di ragazzi straordinari che operano come volontari. Alessio Florio è uno di loro. Da diversi anni impegnato con il gruppo comunale della Protezione Civile e aiuta la comunità. In un periodo come questo di emergenza il suo lavoro diventa ancora più importante per le tante persone che sono in difficoltà. Il giovane vastese è riuscito anche a trovare il tempo di laurearsi. Oggi ha discusso la tesi del corso di laurea in Servizi Giuridici per l'impresa dell'Università 'Gabriele D'Annunzio' di Pescara nel posto dove trascorre gran parte del suo tempo, la sede della Protezione Civile di Vasto, nuova modalità, dettata dall'emergenza sanitaria.

Una bella cerimonia in cui ho avuto il ruolo di testimone insieme ad Eustachio Frangione e Flavio Del Greco".

Foto di Costanzo D'Angelo