Con l'auto contro il muro, provoca danni e inveisce contro gli agenti: denuncia e multa

Personale della Polizia Locale di Vasto interveniva a seguito di un sinistro stradale senza feriti in via Tobruk: un'auto, con a bordo il solo conducente, a causa di una manovra errata, andava a sbattere contro il muro di una casa, danneggiando una centralina dell’Enel ed una tubazione del gas, per la cui messa in sicurezza e riparazione interveniva sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Vasto, oltre ad operatori della rete gas.

Il conducente vettura A.I., 52enne di nazionalità rumena, nel corso degli adempimenti di rito da parte del personale di Polizia Locale intervenuto, si mostrava, fin da subito, in evidente stato di alterazione, dovuto probabilmente all’eccessiva assunzione di alcol e, alla richiesta degli operatori di effettuare ulteriori accertamenti con l’etilometro si rifiutava, inveendo e opponendo resistenza e violenza contro i pubblici ufficiali intervenuti, che procedevano, con l’ausilio di una pattuglia del locale Commissariato di P.S., al suo fermo ed al consequenziale deferimento alla competente Autorità Giudiziaria.

All'uomo, trattenuto per i consequenziali adempimenti presso il Comando di Polizia Locale, è stata anche irrogata la sanzione stabilita nel massimo fino a 3.000 euro, come previsto dal D.L.19/2020, recante misure per il contenimento del contagio da Covid-19, in quanto si spostava con un mezzo in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.