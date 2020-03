Informazioni alla cittadinanza: arriva il canale WhatsApp del Comune di Vasto

Il Comune di Vasto attiva una linea di comunicazione con i propri cittadini attraverso WhatsApp.

Il sistema di messaggistica è veloce, semplice da utilizzare è entrato ormai a far parte delle nostre relazioni quotidiane. I cittadini che vogliono iscriversi devono mandare al numero 333 644 3410 il messaggio “iscrivimi” e riceveranno tutte le informazioni utili per l’emergenza Coronavirus, ma anche bandi, scadenze, ordinanze e iniziative.

“Abbiamo deciso di aprire questo nuovo canale - ha spiegato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - per l’immediatezza che la messaggistica offre e all’efficacia, specie per i casi di emergenza, come quello che stiamo vivendo e comunque di pubblica utilità. Tutti abbiamo un telefonino e ci è sembrato uno strumento straordinario per informare il cittadino. In questo particolare momento di emergenza Coronavirus saranno comunicate tutte le informazioni, i bollettini e le indicazioni da seguire. Il canale sarà utilizzato anche per notizie di pubblica utilità.

Per ciò che riguarda le segnalazioni e le richieste di informazioni invito tutti ad utilizzare la sezione http://www.comune.vasto.ch.it/index.php/il-cittadino-segnala presente nel nostro sito http://www.comune.vasto.ch.it/.

“Per accedere al servizio WhatsApp occorre salvare il numero di telefono 333 644 3410 sulla rubrica del proprio smartphone e inviare un messaggio sms con

il “iscrivimi”. Con tale adempimento - ha aggiunto l’assessore con delega alla Trasparenza e Innovazione e Trasformazione Digitale, Anna Bosco - l’utente fornisce il proprio assenso all’attivazione del servizio di messaggistica istantanea e accetta di entrare nella lista dei contatti dell’Ente, ma anche di non poter né chiamare né inviare messaggi attraverso il medesimo canale. Con l’invio del sms di iscrizione, l’utente autorizza il Comune di Vasto a trasmettere informazioni tramite WhatsApp. Per rimuovere la propria iscrizione al servizio, l’utente dovrà inviare un sms con scritto “disattiva”. A tutela della privacy i messaggi sono inviati in modalità broadcast. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vasto.

I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative al servizio di WhatsApp. Il numero sarà utilizzato esclusivamente per questo

servizio e non risponderà a telefonate, sms o altre forme di comunicazione”.