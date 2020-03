Computer per gli studenti che non l'hanno a casa, fondi dal Ministero

"Apprendiamo con soddisfazione dello stanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione delle risorse economiche, pari circa 75.000 euro, per la digitalizzazione delle Scuole a Vasto".

Lo dichiarano il sindaco Francesco Menna e l'assessore alle Politiche scolastiche Anna Bosco.

"Da giorni - si legge in una nota - eravamo in contatto con i Dirigenti per cercare di monitorare e fronteggiare le difficoltà soprattutto delle famiglie meno abbienti. Il problema di come raggiungere gli studenti che non hanno un computer a casa ed il digital divide rischia di creare un solco nella gestione dell'emergenza, anche se invisibile e non documentata.

Per questo le risorse che il MIUR ha assegnato per ciascuna Istituzione scolastica di Vasto rappresentano una boccata d'ossigeno oltre che l'occasione per mettere a sistema le esperienze di scuola digitale.

Tali somme, come previste nel Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18, potranno essere anticipate dal Ministero alle singole Istituzioni scolastiche per fornire agli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali nonché per la necessaria connettività di rete. Inoltre potranno essere impegnate

direttamente dalle Scuole per dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità. Infine saranno spendibili per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

Ringraziamo ancora una volta i Dirigenti e tutto il personale scolastico impegnato non solo nelle azioni di apprendimento a distanza e nella continuità educativa ma nel dovere ancora più grande di non disperdersi come comunità".