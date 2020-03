Rubano generatore elettrico, padre e figlio denunciati per furto e multati per spostamenti ingiustificati

Furto aggravato in concorso è l'accusa per la quale denunciate dai Carabinieri della Stazione di Vasto due persone, padre e figlio, che nel pomeriggio di venerdì scorso si erano impossessati di un generatore elettrico rubandolo dal magazzino di un ristoratore nella zona del Belvedere della Madonna delle Grazie.

Il proprietario, accortosi del furto in atto, ha contattato il 112 richiedendo l’intervento di personale dell’Arma che, poco dopo, recuperava il generatore riconsegnandolo al legittimo proprietario.

Oltre alla denuncia per furto, i due venivano pure multati con sanzioni amministrative di euro 400 a testa in quanto, evidentemente, non titolati ad uscire dalla propria abitazione, non ricorrendo alcun presupposto di Legge.