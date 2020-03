Rete elettrica cittadina obsoleta: "E' necessario intervenire subito"

"Il violento temporale dei giorni scorsi ha creato un ulteriore grave disservizio per i cittadini vastesi. Sono state moltissime le abitazioni che hanno riscontrato insoliti picchi e sbalzi di tensione che hanno creato notevoli inconvenienti. Si sono bloccati ascensori, sono scattati numerosissimi differenziali di sicurezza, si sono resettati i collegamenti internet e molte case sono rimaste al buio. È evidente che non pioveva da mesi, ma è altrettanto evidente che la rete elettrica cittadina si manifesta obsoleta, inefficiente ed evidenzia i segni di una pluriennale mancanza di investimenti".

Così, in una nota, i consiglieri comunali vastesi di minoranza Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Vincenzo Suriani e Francesco Prospero (Fratelli d’Italia), Guido Giangiacomo (Forza Italia) e Alessandro d’Elisa (Gruppo Misto).

"La città - sottolineano - è cresciuta molto nell’ultimo ventennio ed è incredibile notare, sui lati delle strade, ancora la rigogliosa presenza di pali e palificate aeree che spuntano come funghi e rimangono in servizio per decine di anni. Sarebbe stato appena plausibile solo se fossimo nel primo dopoguerra. L'amministrazione comunale, già appesantita da un contratto obsoleto per la gestione della illuminazione cittadina, nulla ha promosso per trattare in questi anni, con i competenti servizi Enel, un piano di interventi che renda il servizio elettrico - che salassa tutti i cittadini vastesi - adeguato ai bisogni della città. Si va creando a Vasto la ripetizione di un fenomeno già noto nel settore della distribuzione idrica e della funzionalità degli acquedotti.

E’ necessario intervenire subito.

Il Sindaco Menna e la sua claudicante amministrazione si distraggano dalle abituali attività autocelebrative e si concentrino nell’affrontare questo già grave problema, prima che diventi gravissimo in danno di tutti i cittadini vastesi. Non è possibile perdere ancora altro tempo nella manutenzione e nello sviluppo delle infrastrutture cittadine. Prima del prossimo inverno".