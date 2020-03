Indennità di sindaco e giunta utilizzate per l'acquisto di igienizzanti per i cittadini

Indennità di sindaco e giunta comunale utilizzate per l'acquisto di prodotti igienizzanti da mettere a disposizione dei cittadini.

Accade a Casalbordino.

"I flaconi - si legge in una nota - possono essere ritirati presso la sede delle Protezione Civile 'Madonna dell’Assunta', in via dei Giardini, previa prenotazione telefonica al numero 0873-902997 dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, rispettando ovviamente le prescrizioni per il ritiro.

Il gesto dell’Amministrazione è molto più generoso perché arriva da chi conosce bene la portata di questa emergenza sanitaria e rafforza il forte legame con la nostra città. La cittadinanza sicuramente farà tesoro di questo dono importante.

Il sindaco Filippo Marinucci e i componenti della giunta hanno deciso di rinunciare alla loro indennità per l’acquisto di disinfettanti/igienizzanti da donare alle famiglie di Casalbordino. Sono stati acquistati oltre 2.000 pezzi per la somma complessiva di 4.000 euro.

I volontari della Protezione Civile sono a disposizione della cittadinanza".

La raccomandazione finale, ancora una volta, è di "essere responsabili e stare a casa, perché se tutti facciamo la nostra parte, collaboriamo alla sconfitta

di questa epidemia".