Pagamento pensioni, assistenza della Protezione Civile alle Poste centrali

Allo scopo di evitare assembramenti e situazioni di criticità connesse alle probabili file, il sindaco di Vasto, Francesco Menna ha disposto in occasione del pagamento delle pensioni l'impiego dei volontari del Nucleo di Protezione Civile guidato da Eustachio Frangione presso la sede centrale di Poste Italiane in Via Giulio Cesare.

Le squadre sono affiancate da due volontari della Croce Rossa di Vasto e sono presenti, con adeguata frequenza giornaliera, da oggi fino al primo aprile per fornire ausilio alla popolazione e garantire la riscossione in modo rispettoso delle norme di protezione del Coronavirus.

Da oggi si procede alla distribuzione delle pensioni in ordine alfabetico per i cognomi dalla A alla B, domani dalla C alla D, sabato dalla E alla K, lunedì dalla L alla O, martedì dalla P alla R e mercoledì primo aprile dalla S alla Z.