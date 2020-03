Nuove postazioni di Terapia intensiva per il 'San Pio', altre adesioni al progetto

Ormai sono settimane e non più solo giorni, che ciascuno di noi è coinvolto nel fare cose mai vissute e del tutto inimmaginabili, a rispettare restrizioni e limitazioni decise dalle Autorità mai vissute prima d’ora, a limitare libertà fondamentali conquistate nel secolo scorso, ma nessuno in tutto il mondo ha la potestà di vietare in alcun modo la libertà di coltivare il senso della Solidarietà, che resta aperta per muoversi nel sentiero del Dono, non tanto per chi riceve, ma soprattutto per chi quel senso lo promuove.

Nei giorni scorsi abbiamo assistito con gioia al lancio del progetto Pilkington per acquistare e donare due postazioni di Terapia intensiva per l’Ospedale San Pio di Vasto, che dopo pochi giorni diventavano magicamente tre, e non possiamo tirarci indietro, anche nel nostro piccolo, a supportare questa iniziativa che in fondo può accomunarci e sentirci vicini all’Ospedale San Pio come Comunità e non come singolo, per fronteggiare l’emergenza di oggi e allo stesso tempo pensare ad una buona e qualitativa Sanità del domani.

Abbiamo preso contatto con la Direzione della stessa Pilkington di San Salvo, e apprendendo con smisurata felicità che la raccolta sta proseguendo con tanti interlocutori, semplici cittadini, aziende, associazioni, Comunità, che ne condividono lo spirito ed il senso dell’iniziativa, siamo altresì venuti a conoscenza che il progetto si sta arricchendo anche con il completamento delle tre postazioni di terapia intensiva attraverso una piattaforma ecografica top di gamma con strumenti di analisi di alta perfezione necessaria ai pazienti.

Pertanto, vogliamo aderire con senso di piena partecipazione a questo progetto, offrendo il nostro contributo alla realizzazione del completamento dello stesso. Lo facciamo nella piena consapevolezza che questo piccolo gesto possa assumere non solo un aiuto concreto alle straordinarie esigenze che il nostro presidio ospedaliero deve affrontare in questi giorni e nei prossimi mesi, ma anche per dare un contributo ad un futuro migliore e sempre più qualificato del nostro Ospedale.

Siamo certi che questa tremenda pandemia ci chiamerà ad affrontare tante difficoltà e necessità, ma al tempo stesso ci avrà educato, anche attraverso la Solidarietà, a vivere il senso di Comunità tutti assieme.

Pulchra Ambiente srl

Aqualand del Vasto srl