Ragazzi autistici e loro famiglie, mobilità garantita per motivi di salute

"Questi giorni particolarmente difficili, in cui tutti sperimentiamo una stringente limitazione della nostra libertà di movimento, non deve far passare inosservato il livello di sacrifici al quale è sottoposto il mondo della disabilità e, in particolare, quello dei nostri ragazzi affetti dalla sindrome autistica. Le loro famiglie - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - scontano enormi difficoltà quotidiane, molte delle quali relative a necessità di cercare di contenere l'iperattività dei loro figli".

"Per questo - ha proseguito il primo cittadino - occorre precisare che il D.P.C.M. vigente concede gradi di libertà maggiori nella gestione quotidiana dei ragazzi affetti da tali patologie, per poterli portare a fare una passeggiata, nel rispetto delle regole di sicurezza imposte dalla attuale situazione e naturalmente senza abusarne. È necessario che tutto ciò venga precisato nell'autocertificazione".

"Siamo vicini - ha concluso Menna - a queste situazioni particolari di vita che si complicano nella contingenza specifica di una lotta senza confine al Coronavirus: l'amministrazione comunale farà tutto quanto è nelle proprie possibilità per testimoniarlo concretamente".