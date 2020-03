Spesa e farmaci a domicilio, ma non per chi ha 30 anni e gioca alla PlayStation...

Continuano senza sosta la consegna a domicilio di farmaci e prodotti di prima necessità da parte delle quattro squadre della Protezione Civile in servizio a Vasto.

C'è anche il tentativo, purtroppo, di abusare di questa preziosa opportunità, offerta gratuitamente alla cittadinanza.

"Questo servizio è stato istituito - ricorda il responsabile del Nucleo PC di Vasto Eustachio Frangione - per casi di necessità, anziani, malati, persone non autosufficienti o comunque con familiari non autosufficienti in casa.

Ragazzi di 30 anni in piena salute che giocano alla PlayStation e cittadini che comprano un litro di latte al giorno per 5 giorni consecutivi non sono di nostro aiuto in questo momento davvero difficile per tutto il sistema di soccorso.

Confidiamo - conclude Frangione - nel buon senso della cittadinanza prima di effettuare delle limitazioni. Limitazioni che graverebbero su chi ha davvero bisogno".