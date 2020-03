Tra sanificazione e... 'santificazione'

Dopo ogni "sospetto" arriva sorridente, sul sorriso vi dovete fidare sulla parola, per il passaggio di sanificazione, per riconsegnare in breve tempo una sala importante come la sala TAC, pulita e pronta, in sicurezza per un altro paziente.

Il correttore inizialmente scriveva "santificazione della sala" magari, magari uno sguardo benevolo guarda i malati, rende pronti i nostri occhi, lucide le nostre menti e forte il nostro cuore.

Santa e benedetta ragazza che sei lì tutti i giorni per noi, per gli operatori sanitari, per i malati, grazie di cuore per l'attenzione minuziosa che metti nel tuo lavoro, anello indispensabile di una catena che ora più che mai deve essere solida.

Grazie a chi il mio reparto lo rende lindo tutte le mattine, attenta a fare entrare l'aria di primavera di questi giorni e con il consueto saluto accogliente dà il via alla mia giornata di lavoro.

Tutti indispensabili.

Maria Amato, direttore Radiologia Ospedale 'San Pio da Pietrelcina' di Vasto